Чистый убыток инвестфонда Freddie Mac составил 21,6 млрд. долларов

Чистый убыток американского ипотечного инвестиционного фонда Freddie Mac (официальное название – Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования) по итогам 2009 года составил 21,6 млрд. долл., тогда как в 2008 году чистый убыток фонда составил 50,1 млрд. долл.

Как сообщает РБК, об этом сказано в распространенных сегодня материалах Freddie Mac.

В IV квартале 2009 года чистые убытки американского ипотечного колосса составили 6,5 млрд. долл. против убытков за аналогичный период годом ранее в размере почти 24 млрд. долл.

После выплаты дивидендов по привилегированным акциям в пользу Министерства финансов США, которое владеет почти 80% акций компании, чистый убыток Freddie Mac в октябре-декабре 2009 года составили 7,8 млрд. долл., а за весь год – 25,7 млрд. долл.

По данным Freddie Mac, с июня 2006 года цены на жилье в США снизились в общей сложности на 18%. При этом негативный тренд продолжался и в последние месяцы прошлого года: за IV квартал 2009 года американское жилье подешевело на 1,2%.