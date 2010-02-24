Процентные ставки в США будут оставаться на низком уровне

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен БЕРНАНКЕ прогнозирует, что дальнейшие экономические условия в США создадут необходимость удержания процентных ставок «на исключительно низком уровне в течение продолжительного времени».

Как сообщает РБК, с таким заявлением Б.БЕРНАНКЕ выступил сегодня в Конгрессе США.

Глава ФРС постарался успокоить рынки, уже начавшие готовиться к повышению краткосрочных ставок, заявив, что повышение дисконтной ставки не сигнализирует о каких-либо изменениях монетарного курса Федерального резерва.

По словам Б.БЕРНАНКЕ, этот шаг направлен на то, чтобы отучить банки полагаться на финансирование Центробанка и подтвердить приоритет частного фондирования.

Как отмечает агентство, рынки и экономисты придают выступлению Б.БЕРНАНКЕ огромное значение, особенно в контексте намечающегося перелома в монетарной политике ФРС.