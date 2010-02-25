МВФ выделил Ираку кредитный транш в 3,6 млрд долл.

Международный Валютный Фонд (МВФ) одобрил выделение правительству Ирака кредитного транша в размере 3,6 млрд долл. Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров МВФ, сообщается на официальном сайте организации.

Данный транш, как уточняется, должен стать частью новой кредитной программы МВФ в отношении Ирака, которая была принята на замену 15-месячного проекта, истекшего весной прошлого года, передает РБК.