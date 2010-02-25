МВФ выделил Ираку кредитный транш в 3,6 млрд долл.
09:00, 25 февраля 2010Финансы
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В рамках новой программы
Международный Валютный Фонд (МВФ) одобрил выделение правительству Ирака кредитного транша в размере 3,6 млрд долл. Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров МВФ, сообщается на официальном сайте организации.
Данный транш, как уточняется, должен стать частью новой кредитной программы МВФ в отношении Ирака, которая была принята на замену 15-месячного проекта, истекшего весной прошлого года, передает РБК.
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