Убытки Royal Bank of Scotland в 2009 году составили 3,6 млрд евро
11:10, 25 февраля 2010Финансы
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Годовой доход увеличился до 31,7 млрд. евро
Контролируемый правительством Royal Bank of Scotland сообщил об убытках в 3,6 млрд. евро за 2009 год.
При этом, руководство компании сообщило о том, что годовой доход банка увеличился на 34%, составив 31,7 млрд. евро, по сравнению с 23,6 млрд. евро в 2008 году.
Банк также сообщил о чистом убытке в 765 млн. евро за четвертый квартал, передает AP.
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