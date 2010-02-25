Убытки Royal Bank of Scotland в 2009 году составили 3,6 млрд евро

Контролируемый правительством Royal Bank of Scotland сообщил об убытках в 3,6 млрд. евро за 2009 год.

При этом, руководство компании сообщило о том, что годовой доход банка увеличился на 34%, составив 31,7 млрд. евро, по сравнению с 23,6 млрд. евро в 2008 году.

Банк также сообщил о чистом убытке в 765 млн. евро за четвертый квартал, передает AP.