Китайские туристы превзошли российских

Последний доклад Global Refund, компании, специализирующейся на Tax-Free Shopping для туристов, показал, что китайские туристы потратили больше русских за рубежом в прошлом году, сообщает агентство China Daily.

Так, только во Франции туристы из Китая потратили более 155 млн. евро в 2009 году, тогда как русские - всего 112 млн. евро.

Помимо этого, компания опубликовала информацию о тратах китайцев в других странах. Так, за 2009 год китайцы оставили более 6 млн. долл. в модных магазинах США. Продажи магазинов бытовой техники Японии увеличились на 30% благодаря покупателям из Китая.

Таким образом, эксперты назвали китайских туристов лидерами в тратах за рубежом.