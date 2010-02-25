Королевский банк Шотландии в 2009г. понес убытки на 5,7 млрд долл.

Один из крупнейших финансовых институтов Великобритании - Королевский банк Шотландии - объявил сегодня о понесенных им в 2009 г убытках в размере 3,6 млрд фунтов стерлингов /около 5,7 млрд долл./.

Для банка это уже второй годовой дефицитный итог с 2008 г, когда он потерял 24,3 млрд фунтов стерлингов /38,5 млрд долл./ и вынужден был обратиться за помощью к государству. На сегодняшний день 84% его акций находятся в собственности британских налогоплательщиков.

На фоне столь плачевных результатов деятельности этого финансового института объявленные им на днях планы о выплате ведущим менеджерам банка поощрительных бонусов за минувший год в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов вызвали волну возмущения у общественности. Исполнительный директор банка Стивен Хестер заявил, что лично он откажется от начисленных ему бонусов в размере 1,6 млн. фунтов стерлингов /2,5 млн долл/, передает ПРАЙМ-ТАСС.