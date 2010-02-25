Спецаукционы НБУ будут проводиться после 20-х чисел

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность проведения специальных аукционов по продаже валюты населению после 20 числа месяца только при достаточном объеме заявок.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Нацбанка Сергей КРУГЛИК.

Он отметил, что Нацбанк будет продолжать проводить спецаукционы по продаже валюты, при этом, вероятно, несколько откорректирует график проведения, с учетом того, что основной объем выплат по кредитам и соответственно основной объем заявок приходится на первую половину месяца.

«НБУ совершенствует проведение по датам, чтобы проводить аукционы до 20 числа, когда проходят все выплаты, а после 20 числа, возможно, будет только один аукцион, а возможно и не будет», - отметил С.КРУГЛИК.

Таким образом, вероятно, после 20 числа месяца НБУ будет проводить спецаукционы по необходимости, то есть при достаточном объеме заявок. При этом, какой именно объем заявок Нацбанк будет считать достаточным, не уточняется.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 года Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам-резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.