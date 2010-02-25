«Кредитпромбанк» договорился о реструктуризации 400 млн. долл. долга

С 1 февраля 2010 года вступило в силу Рамочное Соглашение о реструктуризации задолженности ОАО «Кредитпромбанк», предусматривающее пролонгацию порядка 400 млн. долл. существующего долга, которое получило поддержку на уровне более 99% со стороны международных кредиторов банка.

Об этом говорится в сообщении «Кредитпромбанка», переданном сегодня агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по окончании технического процесса оформления сделки с целью повышения капитализации банка свыше 100 млн. долл. международной задолженности ОАО «Кредитпромбанк» будут конвертированы в капитал. В результате этого группа из более чем 20 крупнейших международных финансовых институтов станет совместным владельцем существенного миноритарного пакета акций банка.

Также сообщается, что со своей стороны для устойчивого развития бизнеса действующие акционеры «Кредитпромбанка» направят на увеличение уставного капитала около 60 млн. долл., а также конвертируют существующий субординированный долг в размере 30 млн. долл. в акционерный капитал.

Справка УНИАН. ОАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 13,578 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 11,782 млрд. грн., обязательства – 12,834 млрд. грн., уставный капитал - 1,35 млрд. грн., собственный капитал – 1,223 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» в 2009 году увеличил убыток против показателя 2008 года более чем в 100 раз – до 307 млн. грн.

Основными акционерами банка являются компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 34,0038%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 6,6929%, опосредованное – 72,5875%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) – 38,5837%.