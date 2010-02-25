Профицит платежного баланса в январе составил 229 млн. долл.

Профицит текущего счета платежного баланса Украины в январе 2010 года составил 229 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В сообщении отмечается, что возврат сальдо к положительному значению, по сравнению с дефицитом в конце прошлого года, обусловлен сезонным снижением деловой активности в начале года, отсутствием значительного оттока в статье «Доходы», существенным расширением профицита торговли услугами и сокращением объемов поставок природного газа.

«Но по сравнению с январем прошлого года положительное сальдо текущего счета сократилось (на 460 млн. долл.), что, однако, полностью объясняется очень низкими поставками природного газа в январе 2009 года. В результате кумулятивный (за последние 12 месяцев) дефицит текущего счета увеличился и составил 2,4 млрд. долл. (в декабре – 1,9 млрд. долл.)", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время отрицательное сводное сальдо платежного баланса, по сравнению с предыдущими месяцами, расширилось до 1,1 млрд. долл. из-за возобновления формирования дефицита финансового счета (1,3 млрд. долл.). Главными факторами, как и в прошлом году, являлись погашение банковским сектором своих внешних долговых обязательств, высокие объемы прироста наличных средств в других секторах экономики и низкие объемы притока прямых иностранных инвестиций.

Справка УНИАН. Дефицит платежного баланса по итогам 2009 года составил 1,94 млрд. долл. Виктор ЮЩЕНКО прогнозировал дефицит платежного баланса по итогам 2010 года на уровне 3-3,2 млрд. долл.