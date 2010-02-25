Moody's отозвало рейтинги "Укрсоцбанка"

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги АКБ «Укрсоцбанк».

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, Moody`s отозвало долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте Ва1 (прогноз – «стабильный»), долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте В3 (прогноз – «негативный»), краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной и иностранной валюте «Not Prime», рейтинг финансовой устойчивости D- (прогноз – "негативный"), рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.

В сообщении отмечается, что рейтинги отозваны по деловым причинам.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 43,657 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 40,557 млрд. грн., обязательства – 37,629 млрд. грн., уставный капитал – 1,270 млрд. грн., собственный капитал – 6,028 млрд. грн.

Банк по итогам 2009 года получил чистую прибыль 126,761 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций «Укрсоцбанка».