Moody's отозвало рейтинги "Укрсоцбанка"
По деловым причинам...
Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги АКБ «Укрсоцбанк».
Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.
Согласно сообщению, Moody`s отозвало долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте Ва1 (прогноз – «стабильный»), долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте В3 (прогноз – «негативный»), краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной и иностранной валюте «Not Prime», рейтинг финансовой устойчивости D- (прогноз – "негативный"), рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.
В сообщении отмечается, что рейтинги отозваны по деловым причинам.
Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.
Активы банка на 1 января 2010 года составили 43,657 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 40,557 млрд. грн., обязательства – 37,629 млрд. грн., уставный капитал – 1,270 млрд. грн., собственный капитал – 6,028 млрд. грн.
Банк по итогам 2009 года получил чистую прибыль 126,761 млн. грн.
Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций «Укрсоцбанка».