Страховые компании перечислили в госбюджет 26 млн. грн.

В январе 2010 г. страховые компании Украины перечислили в бюджет налоги и сборы в сумме 26 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном УНИАН.

В том числе сумма перечисленного налога на прибыль составила 11,2 млн. грн., что на 22% больше по сравнению с январем 2009 г.

При этом налог на прибыль, уплаченный группой страховых компаний с суммой страховых премий свыше 150 млн. грн., которые формируют 62,2% общей суммы таких премий в Украине, составляет 54,8% от уплаты этого налога всеми страховыми компаниями.