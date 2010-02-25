Страховые компании перечислили в госбюджет 26 млн. грн.
15:00, 25 февраля 2010Финансы
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Только за январь
В январе 2010 г. страховые компании Украины перечислили в бюджет налоги и сборы в сумме 26 млн. грн.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном УНИАН.
В том числе сумма перечисленного налога на прибыль составила 11,2 млн. грн., что на 22% больше по сравнению с январем 2009 г.
При этом налог на прибыль, уплаченный группой страховых компаний с суммой страховых премий свыше 150 млн. грн., которые формируют 62,2% общей суммы таких премий в Украине, составляет 54,8% от уплаты этого налога всеми страховыми компаниями.
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