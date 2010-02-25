Акционеры «Кредитпромбанка» утвердили результаты допэмиссии

Акционеры ОАО «Кредитпромбанк» на общем собрании 23 февраля утвердили результаты открытого (публичного) размещения простых именных акций 9-го выпуска в количестве 48 833 470 шт. номинальной стоимостью 10 грн. каждая. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в результате допэмиссии уставный капитал банка увеличивается с 1 млрд. 350 млн. грн. до 1 млрд. 838 млн. 334,7 тыс. грн.

Также акционеры поручили правлению банка провести мероприятия по регистрации отчета о результатах открытого (публичного) размещения акций ОАО «Кредитпромбанк» 9-го выпуска в порядке, установленном действующим законодательством Украины.

Кроме того, с целью выполнения требований Закона Украины «Об акционерных обществах» принято решение об изменении наименования Открытое акционерное общество «Кредитпромбанк» на новое – Публичное акционерное общество «Кредитпромбанк». С этой же целью было принято решение о внесении изменений в Устав банка путем изложения его в новой редакции. Также были внесены изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Кредитпромбанк», Положение о Наблюдательном совете ОАО «Кредитпромбанк», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кредитпромбанк», Положение о правлении ОАО «Кредитпромбанк», Положение о порядке распределения и использования прибыли ОАО «Кредитпромбанк», Кодекс корпоративного управления ОАО «Кредитпромбанк».

Кроме того, общее собрание акционеров ОАО «Кредитпромбанк» приняло решение о досрочном освобождении от обязанностей члена Наблюдательного совета банка Джереми ДЕНТОН-КЛАРКА по его личной просьбе.

Было принято решение о внесении изменений в состав Ревизионной комиссии ОАО «Кредитпромбанк», так досрочно освобождены от обязанностей председателя и члена РК банка Людмила КАРАНОВИЧ, а также член ревкомиссии Валерий КРАМСКОЙ. Членами Ревизионной комиссии банка сроком на пять лет были назначены Александр БУДЫЛЬСКИЙ и Антонина СУХОВЕЙ, которая также назначена председателем РК.

Справка УНИАН. ОАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 13,578 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 11,782 млрд. грн., обязательства – 12,834 млрд. грн., уставный капитал - 1,35 млрд. грн., собственный капитал – 1,223 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» в 2009 году увеличил убыток против показателя 2008 года более чем в 100 раз – до 307 млн. грн.

Основными акционерами банка являются компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 34,0038%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 6,6929%, опосредованное – 72,5875%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) – 38,5837%.