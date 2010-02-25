Банки должны ежедневно отчитываться НБУ о наличных курсах

С 1 марта 2010 года все банки должны до 10.00 предоставлять информацию о наличных курсах гривни к доллару, евро и российскому рублю на текущий рабочий день.

Об этом говорится в письме Нацбанка №13-411/1053-2901, текстом которого располагает УНИАН.

«Начиная с 1 марта 2010 года, банкам необходимо ежедневно средствами Системы в соответствии с установленным Национальным банком Украины регламентом до 10.00 предоставлять информацию о курсах гривни к доллару США, евро, российскому рублю, установленных и утвержденных приказом руководителя банка на текущий рабочий день для осуществления операций покупки и продажи наличной иностранной валюты», – говорится в письме.

Также сообщается, что информация предоставляется за одну единицу валюты без указания суммы операции. Данные не предоставляются на выходные и праздничные дни, если они у банка являются рабочими.