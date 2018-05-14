Каким банкам доверяют украинцы...

Продолжая тему «Битва банков за деньги вкладчиков в 2009 году», рассмотрим следующие позиции - лидеры и неудачники среди средних банков Украины.

Приобретения и потери. Средние банки

Лидерами среди средних банков по привлечению денег населения в 2009 году стали «СЕБ Банк», «БМ Банк» и «Пиреус Банк МКБ». Явно прослеживается ориентация вкладчиков на банки с зарубежным капиталом.

«Пиреус Банк МКБ» в кризисном 2009 году максимально увеличил свою долю на рынке вкладов населения. Активная рекламная кампания, высокие ставки и формирование положительного имиджа позволили обеспечить высокий темп роста в этом сегменте рынка. При этом в четвертом квартале 2009-го «Пиреус Банк МКБ» увеличил свою долю более чем на 30%. По структуре вкладов «Пиреус Банк МКБ» больше внимания уделял валютным вкладам, в четвертом квартале он стал лидером по росту доли валютных вкладов среди средних банков Украины.

ОАО «Пиреус Банк МКБ» по итогам 2009 года получило убыток в размере 285,462 млн. грн., тогда как в 2008 году прибыль банка составила 15,888 млн. грн. В 2009 году активы банка увеличились на 14% и на 1 января 2010 года составили 3,180 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 13%, до 2,662 млрд. грн., обязательства – на 25%, до 2,887 млрд. грн., уставный капитал – на 28%, до 510 млн. грн., собственный капитал – уменьшился на 38%, до 293,177 млн. грн. ОАО «Пиреус Банк МКБ» зарегистрировано в 1994 году и на сегодняшний день входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка Украины. Piraeus Bank (Греция) владеет 99,9594% акций украинского кредитно-финансового учреждения.

ОАО «БМ Банк» (г. Киев) в 2009 году получило убыток в размере 112,749 млн. грн. против 10,102 млн. грн. прибыли в 2008 году. Активы банка в прошлом году сократились на 6% и на 1 января 2010 года составили 2,926 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 2%, до 2,343 млрд. грн., обязательства – на 3%, до 2,682 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 340,658 млн. грн., собственный капитал уменьшился на 32% – до 243,759 млн. грн. ОАО «БМ Банк» (г. Киев) зарегистрировано 8 ноября 2005 года. ОАО АКБ «Банк Москвы» (Российская Федерация) владеет 100% в уставном капитале украинского кредитно-финансового учреждения.

«СЕБ Банк» в четвертом квартале 2009 года сократил свою долю по вкладам населения в группе средних банков на 11%. Возможно, снижение активности вызвано нежеланием банка чрезмерно привлекать деньги населения.

ПАО «СЕБ Банк» (Киев) по итогам 2009 года получило убыток в размере 224,832 млн. грн., тогда как в 2008 году прибыль банка составила 2,876 млн. грн. В 2009 году активы банка увеличились на 36% и на 1 января 2010 года составили 3,384 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 56%, до 2,847 млрд. грн., обязательства – на 34%, до 2,962 млрд. грн., уставный капитал – в 3 раза, до 365,689 млн. грн., собственный капитал – на 45%, до 422,116 млн. грн. В конце марта 2009 года была завершена процедура присоединения «Факториал-Банка» (Харьков) на правах отделения к «СЕБ Банку». ПАО «СЕБ Банк» (Киев) создано в 1991 году и на сегодняшний день входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка Украины. Skandinaviska Enskilda Banken (шведская группа SEB) владеет 99,8505% акций ПАО «СЕБ Банк».

В 2009 году четко прослеживалась тенденция сокращения доли гривневых и увеличение доли валютных вкладов. Население больше доверяло доллару и евро, охотнее размещало деньги на депозитах в этих валютах. Может, это и не всегда было выгодно для банков – валютный риск, но, к сожалению, у финучреждений не было другого варианта привлечения средств населения.

Кроме «Пиреус Банка МКБ», активно привлекали валютные вклады населения в конце 2009 года и «Актив-банк», и «Экспресс-банк».

Чистая прибыль ОАО КБ «Актив-банк» в 2009 г. уменьшилась в 71 раз, по сравнению с показателем 2008 г., и на 1 января т.г. составила 142 тыс. грн. Активы банка по итогам прошлого года сократились на 0,3% и на 1 января 2010 г. составили 2,074 млрд. грн., обязательства – на 0,5% - до 1,556 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 3% - до 1,5 млрд. грн., собственный капитал – на 0,3% - до 518,319 млн. грн. Уставный капитал банка в прошлом году не изменялся и составляет 312,75 млн. грн. ООО КБ «Актив-банк» (Киев) зарегистрировано Нацбанком Украины в августе 2002 года. 21 июня 2007 года реорганизовано в ОАО КБ «Актив-банк», которое является полным правопреемником ООО КБ «Актив-банк». По данным банка, на 1 января т.г. 92,8316% акций банка принадлежало ООО «Актив Финанс Групп». Чистая прибыль АБ «Экспресс-Банк»по итогам 2009 г. уменьшилась в 5 раз, по сравнению с 2008 г., и на 1 января 2010 г. составила 10,244 млн. грн. Активы банка по итогам прошлого года уменьшились на 1% и на 1 января т.г. составили 2,689 млрд. грн., обязательства – также на 1% – до 2,305 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 3% – до 1,697 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 3% – до 384,272 млн. грн. Уставный капитал банка в 2009 г. увеличился в три раза и на 1 января т.г. составил 248,768 млн. грн. АБ «Экспресс-Банк» (г. Киев) зарегистрирован 12 апреля 1994 года. По данным банка, на 1 января 2010 г. его основным акционером являлось ООО «Экспрессинвест», прямое участие – 78,8408%.

Лидером по оттоку вкладов населения в группе средних банков в 2009 году стал банк «Киев». И это вполне закономерно, так как процесс рекапитализации напугал вкладчиков. Причем данная тенденция просматривалась в течение всего прошлого года.

Банк «Киев» в январе-сентябре 2009 г. получил чистый убыток в размере 1 млрд. 594 млн. 34 тыс. грн. по сравнению с 26 млн. 704 тыс. грн. прибыли за аналогичный период 2008 года. Активы банка в январе-сентябре прошлого года увеличились на 8,4%, и на 1 октября составили 5 млрд. 299 млн. 965 тыс. грн., обязательства уменьшились на 36,3% - до 2 млрд. 738 млн. 760 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 1,8% - до 3 млрд. 876 млн. 167 тыс. грн., собственный капитал увеличился в 4 раза – до 2 млрд. 561 млн. 205 тыс. грн. Уставный капитал в январе-сентябре 2009 г. увеличился в 16 раз, и на 1 октября составил 3 млрд. 567 млн. 544 тыс. грн.

Национальный банк Украины постановлением от 9 февраля 2009 г. ввел временного администратора в АКБ “Киев”. Кабинет министров 10 июня 2009 г. принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков, в частности, банка «Киев». Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы рекапитализированных банков. Банк «Киев», в частности, получил в капитал 3,6 млрд. грн. При этом в капитале банка «Киев» государству теперь принадлежит 99,93%. С 18 сентября из банка выведена временная администрация и отменен мораторий на удовлетворение требований кредиторов (постановление правления Нацбанка №554 от 15 сентября 2009 г.).

«Коллегой по несчастью» банка «Киев» стал «Укринбанк». Он избежал и временную администрацию, и рекапитализацию, но события, которые происходили с клиентами этого банка, крайне негативно повлияли на репутацию финучреждения в целом. Хотя надо отдать должное, в конце 2009 года ситуация несколько стабилизировалась, отток вкладов населения не носил столь активный характер.

АО «Украинский инновационный банк» в январе-сентябре 2009 года получило чистый убыток в размере 27,938 млн. грн. по сравнению с 1,843 млн. грн. прибыли за аналогичный период 2008 года. Активы банка с начала года уменьшились на 4%, и на 1 октября составили 1 млрд. 619 млн. 109 тыс. грн., обязательства – на 3% - до 1 млрд. 215 млн. 243 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 16% - до 1 млрд. 11 млн. 309 тыс. грн., собственный капитал – на 7% - до 403 млн. 866 тыс. грн. Уставный капитал банка в январе-сентябре т.г. не изменялся и составляет 204,423 млн. грн. АО «Украинский инновационный банк» зарегистрировано Национальным банком Украины в январе 1989 года.

Еще одним «лидером» по оттоку вкладов населения в группе средних банков в 2009 году стал «БТА Банк». В данном случае, потеря вкладчиков во многом состоялась в результате корпоративного конфликта собственников банка, когда общественности стало известно, что они затеяли судебное разбирательство. В конце года ситуация улеглась, и банк по итогам четвертого квартала уже смог увеличить свою долю на рынке вкладов населения.

Чистая прибыль ОАО «БТА Банк» в 2009 г. сократилась в 3,4 раза, по сравнению с 2008 г., и на 1 января 2010 г. составила 3,149 млн. грн. Активы банка по итогам прошлого года увеличились на 0,7% - до 3,202 млрд. грн., обязательства - на 1% - до 1,667 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 25% - до 1,642 млрд. грн., собственный капитал - на 0,2% - до 1,535 млрд. грн. Уставный капитал банка в 2009 г. не изменялся и составляет 1,5 млрд. грн. ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году. По данным НБУ, на 1 апреля 2009 г. единственным акционером ОАО «БТА Банк», владеющим более 10% акций, являлся казахстанский АО «БТА Банк», которому принадлежало 49,9883% акций. По данным финотчетности ОАО «БТА Банк», на 1 июля 2009 г. никто из акционеров банка не владел более чем 10% акций.

В условиях экономической нестабильности банки были вынуждены предлагать клиентам депозиты до востребования. Хотя такого рода вклады невыгодны для финучреждений, особенно для небольших, которые не имеют устойчивых длинных пассивов. Средние банки по-разному подходили к этому вопросу. К примеру, «Пируес Банк МКБ» стал лидером по привлечению срочных вкладов населения в средней группе банков в четвертом квартале 2009 года. Аналогично увеличили долю срочных вкладов и «Актив Банк» и банк «Диамант». В то же время, банк «Киев» сократил долю срочных вкладов, как и общую долю вкладов населения в четвертом квартале 2009 года.

Удивляет другое. Почему доля срочных вкладов населения в группе средних банков упала в «ПроКредитБанке». Хотя, по общей сумме прироста вкладов населения в четвертом квартале 2009-го этот банк фиксирует небольшой, но рост. Скорее всего, банк очень активно привлекал депозиты до востребования, при этом сокращалась доля срочных вкладов. Возможно, такая политика является временной мерой, призванной на определенной срок решить проблемы с пассивами.

«ПроКредитБанк» (Киев) в 2009 году получил убыток в размере 65,335 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года прибыль банка составила 0,733 млн. грн. В 2009 году активы банка сократились на 18% и на 1 января 2010 года составили 2,842 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 21%, до 2,286 млрд. грн., обязательства – на 20%, до 2,570 млрд. грн., уставный капитал – увеличился на 51%, до 227 млн. грн., собственный капитал – на 5%, до 271,324 млн. грн. АО «ПроКредитБанк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года и на сегодняшний день входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка Украины. Акционерами банка являются: Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, ProCrеdit Holding AG – 80,001%.

Для ряда средних банков кризис оказался «к месту». Появилась возможность увеличить свою пассивную базу за счет перетока вкладчиков из крупных банков. Особенно, сказались проблемы в «Укрпромбанке» и банке «Надра», вкладчики которых поспешили в небольшие банки в надежде, что они окажутся более устойчивыми в условиях глобального банковского кризиса.

*Темп прироста доли вкладов в общей структуре вкладов по группе банков, согласно классификатору НБУ (на основании официальных данных, размещенных на сайте Нацбанка). В расчете не использовались данные Родовидбанка, банка «Надра», Укрпромбанка и других банков, в которые введена временная администрация.

Наталия Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)