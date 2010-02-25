«Укргазбанк» погасил ипотечные облигации на 50 млн. грн.

АБ «Укргазбанк» погасил ипотечные облигации серии «В».

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, банк также выплатил процентный доход по облигациям за 12-й процентный период в сумме 13 875,40 грн., что составляет 26,18 грн. на одну облигацию.

В банке напомнили, что АБ «Укргазбанк» самостоятельно осуществил организацию выпуска и первичное размещение своих ипотечных облигаций общим объемом эмиссии 50 млн. грн.

Целью использования финансовых ресурсов, привлеченных от продажи ипотечных облигаций, является рефинансирование ипотечных кредитов в полном объеме выпуска.

Сума ипотечного покрытия по состоянию на 1 февраля 2010 года составила 57 млн. 659 тыс. 615,99 грн. Процентная ставка по ипотечным облигациям на 1-12 процентные периоды является фиксированной и составляет 10,5% годовых. Дата погашения облигаций – 25 февраля 2010 года.

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 12,090 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,741 млрд. грн., обязательства – 11,995 млрд. грн., уставный капитал – 3,8 млрд. грн., собственный капитал – 95,425 млн. грн.

«Укргазбанк» в 2009 году получил 4,4 млрд. грн. убытка против 204 млн. грн. прибыли годом ранее.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины является владельцем 81,5789% акций банка.