Дефолт одной из стран ЕС приведет к краху евро

Глава Финансового агентства ФРГ Карл-Хайнц Даубе считает, что дефолт по государственному долгу одной из стран зоны евро приведет к краху единой европейской валюты. Об этом глава ведомства, управляющего государственным долгом Германии, заявил в четверг, выступая на финансовой конференции в британской столице, передает ИТАР-ТАСС.

"Я думаю, что если одна из 16 стран-участниц объявит дефолт, это приведет к коллапсу всей системы, Если одна страна объявит себя банкротом, это будет концом зоны евро", - считает германский финансист.

В интервью агентству Reutersр Карл-Хайнц Даубе заявил, что нынешний долговой кризис Греции станет лакмусовым тестом для всей зоны евро, который покажет, смогут ли входящие в нее страны проявить сплоченность и решить общие проблемы.

В то же время управляющий отделом суверенных рейтингов стран Европы агентства Standard & Poor`s Мориц Кремер, заявил, что рейтинг Греции остается достаточно высоким и по-прежнему относится к категории капиталовложений, которая включает четыре наиболее высоких типов рейтинга. "При снижении рейтинга, которое произошло в последнее время, Греция пережила наибольшее понижение, однако это не конец света, она по-прежнему относится к категории капиталовложений", - сказал эксперт.