Глава Банка Англии предупреждает об угрозе банковского кризиса

Глава Банка Англии Мервин Кинг предупредил об угрозе нового, более крупного банковского кризиса, если политики и финансисты не проведут реформу сектора, которая снизит существующие риски. Глава британского центробанка заявил об этом, выступая в четверг перед членами межпартийной комиссии по реформе банковского законодательства, передает ИТАР-ТАСС.

"Я боюсь, что мы просто проведем дебаты, обрисуем альтернативные модели структуры банковского сектора, но ничего так и не будет сделано, - сказал М.Кинг. - Это не предотвратит следующий кризис, и он будет иметь еще большие масштабы", - предупредил глава Банка Англии.

По его словам, главной опасностью является то, что в настоящее время крупные банки совмещают в своей структуре два вида деятельности: прием вкладов у населения и осуществление спекулятивных операций на финансовых рынках с использованием денег вкладчиков. В результате, чтобы гарантировать вклады населения, правительства ведущих стран мира были вынуждены предоставить банкам многомиллиардную помощь на покрытие потерь от рискованных операций.

По мнению М.Кинга, государственная помощь может вселить в банкиров уверенность, что правительства и в будущем придут им на помощь, и это может подтолкнуть финансистов к тому, чтобы возобновить рискованные операции.

Глава Банка Англии предлагает разделить крупнейшие банки, поставив заслон между сектором розничных банковских услуг и рискованными инвестиционными операциями. Таким образом государство сможет гарантировать вклады, но больше не будет спасать инвестиционные банки от банкротства.