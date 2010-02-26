Джордж Сорос активно вкладывает деньги в золото и Yahoo

Известный американский финансист и инвестор Джордж Сорос активно вкладывает деньги в золото и интернет-гигант Yahoo, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal. Она замечает, что принадлежащая миллиардеру Соросу компания Soros Fund Management оказалась одним из немногих фондов комплексного рискового инвестирования, которым удалось, несмотря на глобальные экономические потрясения, закончить с прибылью 2008 и 2009 гг.

По сведениям газеты, в четвертом квартале прошлого года Дж.Сорос более чем в четыре раза увеличил свою долю в Yahoo, доведя ее до 3,5 млн акций. За последние три месяца акции Yahoo выросли в цене на 2%, что некоторые аналитики связывают с приходом в компанию нового руководства в лице Кэрол Бартц. На протяжении последнего года она реализует динамичную антикризисную программу, распродав нестержневые активы и подписав соглашение о сотрудничестве с Microsoft на рынках интернет-поиска и рекламы.

Круг инвестиционных интересов Soros Fund Management довольно широк - от иностранной валюты до сырьевых товаров, а в четвертом квартале он сделал серьезную ставку на золото. При этом Дж.Сорос, следуя американской поговорке, никогда не кладет все яйца в одну корзину. Так, если верить Wall Street Journal, он не обошел вниманием и конкурентов Yahoo, имея пакеты акций Google и Microsoft.