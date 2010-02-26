Японская почта получила убыток в 201 млн. долл.

Japan Post Holdings - одна из крупнейших японских компаний, специализирующаяся на оказании почтовых, банковских и страховых услуг через сеть отделений почтовой связи, сообщила о чистом убытке почти в 18 млрд иен (201 млн. долл.), говорится в материалах агентства Nikkei.

При этом еще в начале года аналитики прогнозировали компании чистую прибыль в размере 23 млрд иен.

Эксперты считают, что подобные финансовые результаты во многом связаны с тем, что один из крупнейших курьеров почты - компания JPExpress больше не участвует в бизнесе Japan Post.

Компания Japan Post занимала 11 место в рейтинге Fortune Global 500 в 2009 году, пишет «Газета.Ru».