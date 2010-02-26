Межбанк: доллар торгуется на уровне 7,9785-7,9820 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9720/7,9870 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9785/7,9820 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2652/0,2657 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2660/0,2663 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 30,01 рублей за доллар (-0,03).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3560/1,3562 долл./евро, а к 12:00 выросли до 1,3610/1,3612 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8035/10,8245 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8440/10,8565 грн./евро.