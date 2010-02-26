Курс доллара в банках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 25 февраля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,04 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,5%, по сравнению с 25 февраля, и сегодня составляет 10,77/10,91 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,84 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-10,99 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 25 февраля, повысился на 0,5% и составляет в среднем 0,2613 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2676 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2540-0,2642 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2640-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% по сравнению с 25 февраля и сегодня составляет 10,78 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,84 грн./евро, по продаже – в пределах 10,86-10,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 25 февраля, повысился на 1% и сегодня составляет 0,2601 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2675 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2642 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2640-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/8,03 грн., евро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,2200/0,2400 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,02 грн., евро – 10,60/10,90 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,02 грн., евро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 26 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 10,777711, к российскому рублю – 0,26587.