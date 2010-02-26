Королевская считает, что вывести бизнес из тени можно

Вывести бизнес из тени можно при помощи налоговой реформы. Такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в интервью газете «Комментарии».

По ее словам, несовершенство налоговой системы загнало бизнес более чем на 60% «в тень». «Вернуть его в легальную экономику можно лишь через налоговую реформу: платить налоги должно быть комфортно и удобно», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава комитета промполитики отметила, что реформа украинского налогового законодательства должна предусматривать значительное снижение общей ставки налога, а также дифференцированный подход к налогоплательщикам – в зависимости от величины предприятия. По ее мнению, такой подход является более эффективным аналогом нашей упрощенной системы налогообложения. «В большинстве стран Европы ставка налогообложения зависит от объемов прибыли предприятий и численности персонала. Ставка не должна быть одинаковой для малого предприятия с прибылью в 20 тыс. грн. в месяц и для компании с миллионной прибылью. Это европейская практика, которая учитывает возможности бизнеса по уплате налога и позволяет ему развиваться», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом она напомнила, что Украина занимает 181 место в рейтинге Paying Taxes-2010, а предприятия в стране ежегодно совершают 147 налоговых платежей, в то время как в Норвегии их всего 4. Кроме того, на администрирование налогов в нашей стране тратится неадекватное количество времени – 736 часов в год, тогда как, например, в Новой Зеландии – лишь 70 часов. «Это нонсенс, когда по своей сложности администрирование налогов приближается к деятельности, связанной с ядерными технологиями. Я выступаю за прозрачную, простую и дифференцированную налоговую систему», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.