Будет ли сотрудничать МВФ с «новой» Украиной…

Вступление Виктора Януковича в должность Президента Украины зажгло "маячок" (или "стоп-сигнал" - это кому как нравится) для всех международных и иностранных организаций, так или иначе сотрудничающих с Украиной. В том числе и для МВФ. Инаугурация прошла, торжественные приемы иностранных представителей состоялись, кстати, кулуарные переговоры тоже. Начало, так сказать, положено. Но интрига сохраняется – что будет дальше?

Помимо политической неразберихи, на авансцену выходит экономическая составляющая. Отсутствие бюджета, финансовые дыры и возможный дефолт Украины – наиболее раскручиваемые темы последних дней. Как отмечают эксперты, в 2010 году на обслуживание госдолга необходимо порядка 30 млрд. долл. Но к этой цифре можно добавить банковские и корпоративные долги, что, по мнению аналитиков, может составить в совокупности более 100 млрд долл. Таким образом, внешний и внутренний долг Украины будет на уровне 90% ВВП. Цифры «достойны уважения». К этому еще можно добавить расчеты за российский газ. За весь 2009 год оплату голубого топлива можно назвать порционной эмиссией. Мы выкручивались за счет НБУ (выкуп ОВГЗ) и средств МВФ. Скорее всего, и нынешний год не обойдется без этого. Вывод экспертов неутешительный – без помощи извне не обойтись. Кто будет кредитором, с учетом того, что внешние займы для Украины практически закрыты? Остается рассчитывать на «помощь» Международного валютного фонда. Ведь обещал, а слово, как говорится, не воробей…

Вспомнили не к месту

Об МВФ на днях вспомнило правительство. Вернее, и.о. министра финансов Игорь Уманский. Он заявил, что миссия МВФ прибудет в Украину 7 марта. Или ему не терпится встретиться с кредиторами, или просто перепутал - назвал технические переговоры консультациями. В тот же день обескураженный постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер сообщил, что пока миссия в указанные сроки не планируется.

Минфин тут же подкорректировал ошибку шефа. На своем сайте обнародовал заявление, что 7, правда, апреля, в Киев приедет техническая миссия Фонда. Это - обычная практика. Техмиссия занимается мониторингом, анализом данных, подготовкой нового меморандума и пр. А дальше будет видно…

После подписания Виктором Ющенко закона о повышении соцстандартов (можно добавить сюда и нестыковки с Кабмином по бюджетным вопросам) Фонд затормозил свое участие в украинском капитале. Двухгодичной программой кредитования stand-by предусматривалась сумма порядка 16,4 млрд. долл. С начала 2008 года Украина получила три транша на 12 млрд. долл. Судьба четвертого в 3,8 млрд. долл. зависла в воздухе. Мы рассчитывали получить его в ноябре 2009 года, по итогам третьего пересмотра программы. Но миссия МВФ завершила работу в Киеве в конце октября, при этом какое-либо позитивное решение принято не было. Тогда МВФ говорил о необходимости формирования консолидированной позиции украинской власти в вопросе реализации антикризисных мер и принятия госбюджета-2010. А 14 января 2010 г. глава МВФ Доминик Стросс-Кан заявил, что сотрудничество Фонда с Украиной возобновится после завершения президентских выборов.

Политический тормоз экономической дружбы

Выборы состоялись, и теперь, по логике, Фонд должен огласить вердикт. Но торможение имеет место. Иностранцы в очередной раз недоучли реалии украинской политической жизни. В частности то, что для Украины приход на должность президента представителя Партии регионов вовсе не означает, что его конкурент на выборах (Юлия Тимошенко) тут же подаст в отставку с поста премьер-министра и в итоге произойдет смена элит, или заявит о своем намерении тесно сотрудничать с легитимно избранным новым президентом. Как видим, ни того, ни другого не происходит, наоборот - внутренняя, разрушительная конфронтация усиливается. Значит, и президент, и премьер вправе ждать друг от друга "подставы". Причем чем крупнее "подстава", тем лучше для более шустрой стороны (впрочем, только не для Украины). Понятно, что наши деятели вполне могут рискнуть поставить на кон межпартийной борьбы все, в том числе и ГТС, и деньги МВФ, и т.д. и т.п. Вот только наши зарубежные "доноры", наученные горьким опытом двухлетнего противостояния президента и премьера, вряд ли рискнуть поучаствовать в таких играх еще раз. Поэтому МВФ дал себе фору и предпочел прислать миссию, когда все "устаканится". По расчетам Фонда, на "нормализацию" месяца полтора должно хватить.

Плюс экономическая составляющая. Нет бюджета – нет транша, нет правительства – нет бюджета, нет коалиции – нет правительства. Очевидная цепная реакция. А Фонд ждет, кто выступит представителем украинской стороны на переговорах – Николай Азаров, Сергей Тигипко (двоим прочат место премьера) или Ирина Акимова (министр экономики в оппозиционном правительстве). К последней персоне Фонд более расположен, называя ее либеральным экономистом. Кстати, вчера Виктор Янукович назначил Акимову первым заместителем главы Администрации Президента (говорят, примет дела Александра Шлапака. Как раз в тему…).

Что касается Азарова, то тут сотрудничество с Фондом под вопросом, как в целом оно вызывает сомнение с нынешней властью. «Регионалы» постоянно критиковали действия МВФ, которые, по их мнению, вынуждали Украину идти по «чужому» пути, что провоцировало больше проблем, чем экономической выгоды.

К примеру, одно из заявлений Азарова: «Учитывая политику МВФ, который, невзирая на провал своей программы, продолжает деньги давать, он преследует, прежде всего, какие-то свои цели, мне непонятные, и, наверное, политический подтекст здесь есть». Дальше - еще интересней. «Любое новое правительство может задать МВФ вопрос: а почему вы выделяли деньги, не контролируя эффективность выполнения программы? А раз так, то наша ответственность за возврат этих кредитов возникает только тогда, когда вы (МВФ) признаете, что вели в отношении Украины неэффективную политику. И речь может идти только о списании этих ресурсов, потому что Украина не обязана расплачиваться по тем кредитам, которые были выданы на осуществление неэффективной политики», - считает Азаров. При этом он не сомневался, что четвертый транш будет предоставлен.

Эти заявления были сделаны еще осенью прошлого года. И расчеты будущих победителей на помощь «ненавистного» Фонда, как и на разрешение ситуации с долгом, таки имели место. Они понимали, что подняться со дна Украине без чьей-либо руки не получится, осознавая, что все страшное другими ногами пройдено. Выдержан самый тяжелый кризисный год, Фонд удалось уговорить на уступки относительно бюджетной росписи, на выделение средств из валютных резервов для оплаты российского газа.

Кстати, нельзя не упомянуть и о гибких переменах в работе МВФ. Главный экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшард ранее говорил, что МВФ смягчает контроль перетоков капитала. Это беспрецедентный шаг, на который Фонд идет с учетом «глубоких шрамов» мировой экономики от глобального экономического кризиса.

Из любой ситуации ищем выход...

Вообще Януковичу повезло с периодом вхождения во власть. Кризис идет на попятную, показатели мирового производства растут. Спрос на металл увеличивается, а это подтянет за собой и строительную отрасль, цены на продовольствие тоже повышаются, а наш АПК – единственный сегмент экономики, который в кризис показал положительный результат. То есть дела идут на поправку. В этот момент не мешала бы помощь, и можно считать, что «ключик» у нас в руках…

А вот как раз насчет опоры аналитики сомневаются. Так, по мнению эксперта по вопросам бюджета Андрея Новака, Международный валютный фонд вряд ли будет поддерживать тесные отношения с новоизбранным президентом, равно как и с действующим правительством.

По его словам, тандем пророссийского президента и премьера-популиста является неудачным для сотрудничества с МВФ. «Предыдущий президент считался для западного мира понятным, демократом… Во многом благодаря Ющенко мы получали внешние кредиты», - говорит эксперт.

В то же время, по мнению А.Новака, средства МВФ сегодня Украине крайне необходимы, однако направлять их нужно не на "проедание" или же покрытие социальных выплат, а на конкретные программы.

И еще одно мнение. Экономист компании Astrum Investment Management Алексей Блинов считает, что отсрочка выделения Украине очередного транша МВФ способствует стабильности гривни и сдерживанию роста цен.

Он подчеркнул, что МВФ не прекращает сотрудничество с Украиной, а просто задерживает выделение очередного транша. Такой прецедент уже был прошлой весной, когда Украина получила кредит в мае вместо изначально предполагавшегося февраля. По мнению А.Блинова, четвертый транш от МВФ поступит в Украину после президентских выборов, наиболее вероятно - весной 2010 года.

Как пояснил эксперт, залогом нынешней стабильности гривни относительно доллара является резкое сужение объема гривневых ресурсов в экономике. В случае прихода транша от МВФ данные средства были бы полностью использованы на бюджетные цели, в том числе на финансирование предвыборных повышений «социалки». «То есть расходование четвертого транша по своей сути являлось бы денежной эмиссией, когда в экономику вбрасывались бы дополнительные 32-33 млрд. грн. (эквивалент четвертого транша в национальной валюте), - отметил А.Блинов. - Через бюджет эти деньги расползлись бы среди множества экономических агентов, и впоследствии значительная их часть могла бы выйти на валютный рынок, ухудшая позиции гривни».

Получается, что перенос сроков предоставления очередного транша – вполне положительная вещь. И в том, что Фонд раздумывает, есть выгода. Но смущает одно – как долго мы будем пребывать в такой «выигрышной» ситуации? Нельзя сбрасывать со счетов финансовый коллапс, а он не за горами. Платить придется и по внешним долгам, и по внутренним, которых набежала заоблачная сумма.

Что касается МВФ, то все зависит от того, как поведет себя нынешняя власть, как она будет вести переговоры и защищать национальные интересы, ведь именно "неумение" это делать Тимошенко и Ющенко вызывало у «регионалов» бурю возмущения. Не зря Фонд дал себе достаточно времени на то, чтобы различные ветви власти в Украине разобрались - кто, где, с кем и чем занят. МВФ вряд ли рискнет сотрудничать с еще одной "сладкой" противоборствующей парочкой (Янукович-президент и Тимошенко-премьер), ему вполне хватило антагонистов Ющенко и Тимошенко. Так что время покажет, чему научились теперешние верхи, находясь в оппозиции…

Елена Быстрицкая (УНИАН)