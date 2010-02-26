Валентин Исак увеличил свою долю в «Банке Столица»

Физическое лицо Валентин ИСАК увеличил долю в капитале ПАО «Банк Столица» с 88,35% до 91,28%.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, на сегодня В.ИСАК владеет 146 327 акциями ПАО «Банк Столица»

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года Национальный банк назначил временную администрацию в ОАО «Банк «Столица» сроком на один год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на шесть месяцев – с 20 июля 2009 г. по 19 января 2010 года.

Активы банка на 1 января т.г. составили 197,153 млн. грн., обязательства – 242,201 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 310,402 млн. грн., отрицательный показатель собственного капитала банка составил 45,048 млн. грн., уставный капитал – 125,04 млн. грн.

Чистый убыток ПАО «Банк «Столица» по итогам 2009 г. составил 205,841 млн. грн. против прибыли за 2008 г. в сумме 5,431 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года акционерами банка являлись Валентин ИСАК, прямое участие - 88,35%, опосредованное – 6%, ООО ТМ «Висак», прямое участие – 6%, опосредованное – 5,65%.