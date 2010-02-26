Эксперт: экономических предпосылок для дефолта Украины нет

В настоящий момент нет экономических предпосылок, при которых возможен дефолт Украины в 2010 году.

Такое мнение высказал агентству УНИАН руководитель аналитического департамента Foyil Securities Агшин МИРЗАЗАДЕ.

Аналитик отметил, что дефицит бюджета осложняет ситуацию с обеспечением выплат как по как внутренним, так и по внешним долгам. В то же время, по его словам, «учитывая, что Украина располагает 25 млрд. долл. золотовалютных резервов, а также улучшение спроса на украинский экспорт на мировых рынках, Украина сможет обслуживать свои обязательства в 2010 году».

По словам А.МИРЗАЗАДЕ, основная выплата по внешнему долгу приходится на конец 2010 года, когда правительству надо будет выплатить долг на 35 млрд. японских йен (приблизительно 400 млн. дол.). «И нынешнее, и, возможно, следующее правительство будет осознавать все сложности с бюджетом, долгами и оплатой за газ, которые их ждут в 2010 году», – отметил аналитик. Поэтому, по его словам, основной целью правительства в 2010 году будет увеличение бюджетных доходов, что спровоцирует непопулярные реформы, такие как увеличение цен на газ для населения и сокращение социальных выплат. «К тому же я ожидаю, что Украина продолжит свое сотрудничество с МВФ уже в этом году и займет недополученные средства», – отметил А.МИРЗАЗАДЕ.