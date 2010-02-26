Межбанк: доллар немного подрос

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9720/7,9870 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9785/7,9820 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9775/7,9800 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2652/0,2657 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2660/0,2663 грн./рубль. К закрытию торгов цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,99 рублей за доллар (-0,05).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3530/1,3625 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8035/10,8245 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8440/10,8565 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли максимума – 10,7510/10,7585 грн./евро.