Экономист: дефицит текущего счета Украины составит 0,5 млрд. долларов

Дефицит текущего и финансового счета Украины по итогам 2010 года составит 0,5 млрд. долларов по каждому из них.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, данные за январь не являются показательными в контексте формирования ожиданий на год в целом. В частности, отметил экономист, положительное сальдо внешней торговли в январе т.г. было поддержано довольно низкими объемами импорта газа и мощным транзитом газа, что является привычной ситуацией для первого месяца года.

При этом, подчеркнул А.БЛИНОВ, в январе 2010 года не было каких-то существенных выплат по внешним долгам - ни у правительства, ни у банков, ни у нефинансового сектора. Однако январь стал еще одним месяцем высокого оттока на рынке наличной валюты, сообщил экономист. Он отметил, что нетто-покупка иностранной наличной валюты составила 0,9 млрд. долларов и стала самым сильным фактором дефицита финансового счета.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, профицит текущего счета платежного баланса Украины в январе 2010 года составил 229 млн. долл.

В то же время отрицательное сводное сальдо платежного баланса, по сравнению с предыдущими месяцами, расширилось до 1,1 млрд. долл. из-за возобновления формирования дефицита финансового счета (1,3 млрд. долл.).