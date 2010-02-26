Эксперт: предложение валюты преобладало над спросом

На этой неделе на украинском рынке предложение валюты превалировало над спросом.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

Он подчеркнул, что эозволило гривне укрепиться до уровня 7,99-8,01 с уровня предыдущей недели 7,99-8,03. Данная тенденция может быть связана с периодом налоговых платежей в бюджет в конце месяца, считает эксперт.

По прогнозам И.ДАВИДЕНКО, в ближайшее время вероятна стабилизация курса доллара США к гривне на достигнутых уровнях. С началом нового месяца возможна коррекция курса американской валюты к украинской в сторону увеличения курса до уровня 8,00-8,05, допускает эксперт. По его мнению, серьезных колебаний на рынке в бллижайшее время не предвидится.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 февраля, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9720/7,9870 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9785/7,9820 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9775/7,9800 грн./долл.

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.