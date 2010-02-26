Эксперт: предложения покупателей золота преобладают

Предложения покупателей золота преобладали на рынке ценных металлов, поэтому его цена в конце текущей недели возросла.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он подчеркнул, что «даже хорошие котировки доллара по отношению к евро не повлияли на указанную тенденцию».

По словам эксперта, в период с 22 по 26 февраля цена на банковские металлы характеризовалась смешанной динамикой. Он отметил, что с начала недели цена на золото была отмечена на уровне 1105 долларов за тройскую унцию и повышалась до уровня 1120 долларов, при этом в середине недели опустилась до уровня 1090 долларов. Это было обусловлено такими факторами, как укрепление доллара США на мировом рынке и укрепление гривни по отношению к доллару, считает эксперт.

Как отметил В.СКИДАН, котировки фьючерсов на золото на торгах в четверг возросли. Инвесторы покупали металл на фоне более слабых, чем ожидалось, экономических данных и сохраняющихся опасений по поводу задолженности Греции. По словам эксперта, золото в качестве стабильного вложения является более рисковым активом, поскольку более чувствительно к изменениям на фондовом рынке.

В.СКИДАН сообщил, что золото на мировых рынках на этой неделе было отмечено в диапазоне 1090-1113 долларов за тройскую унцию. Он добавил, что цена на золото на украинском рынке варьировалась в таких пределах: 292/284/288 грн. за грамм в слитках от 100 граммов до 1000 граммов.