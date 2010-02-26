Standard & Poor's может понизить рейтинг Испании
20:17, 26 февраля 2010Финансы
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Власти страны предупреждены
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s предупредило власти Испании о том, что слабое экономическое положение в стране может не позволить снизить бюджетный дефицит, что может привести к понижению суверенного рейтинга, сообщает BBC.
По прогнозам агентства, дефицит страны останется на уровне 5% от ВВП до 2013 года.
На данный момент S&P сохраняет рейтинг государственных облигаций Испании на уровне AA+.
Ранее ряд международных экспертов заявили о том, что в Испании может повториться "греческий кризис".
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