Standard & Poor's может понизить рейтинг Испании

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s предупредило власти Испании о том, что слабое экономическое положение в стране может не позволить снизить бюджетный дефицит, что может привести к понижению суверенного рейтинга, сообщает BBC.

По прогнозам агентства, дефицит страны останется на уровне 5% от ВВП до 2013 года.

На данный момент S&P сохраняет рейтинг государственных облигаций Испании на уровне AA+.

Ранее ряд международных экспертов заявили о том, что в Испании может повториться "греческий кризис".