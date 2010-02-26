Кабмин выделил КГГА 500 млн. грн.

Кабинет министров Украины выделил Киевской городской государственной администрации из Стабилизационного фонда 500 млн. грн. на выполнение Киевом функций столицы в соответствии с Законом Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве".

Текст соответствующего постановления (№ 185 от 24 февраля 2010 года) за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, Кабмин постановил, что эти средства будут выделены за счет остатка нераспределенных средств Стабилизационного фонда по состоянию на 1 января 2010 года, а в случае их недостаточности - за счет средств, полученных от приватизации государственного имущества, а также поступлений от размещения государственных ценных бумаг.

Кабинет министров поручил Министерству финансов внести соответствующие изменения во временное расписание государственного бюджета, а Государственному казначейству - перечислить средства Стабилизационного фонда.

Правительство поручило Киевской городской государственной администрации согласовать распределение средств Стабилизационного фонда с комитетами Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета.