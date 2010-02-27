МВФ может сам начать предлагать кредиты

Международный валютный фонд (МВФ) может начать самостоятельно предлагать средства странам (без их запроса), в которых, по его мнению, существуют потребность в финансовых ресурсах в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом; однако официальные предложения могут появиться не раньше сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

"МВФ думает над новым многомиллиардным (в долларах - ред.) планом фондирования, (...) который будет предполагать предложение денег странам, даже если они этого не просят", - пишет издание. Ранее государствам было необходимо предоставлять запрос на финансирование.

Речь идет о так называемой "мультинациональной кредитной линии" (multicountry credit line), в рамках которой МВФ по-началу будет предлагать средства не отдельным государствам, а группам стран, экономики которых, по его мнению, находятся в опасности в связи с глобальным кризисом.

"Фонд будет заявлять о наличии системных проблем и о том, что существуют кредитные линии для этих стран", - цитирует издание слова официального представителя МВФ.

При этом государствам не обязательно будет принимать предложение и использовать средства, уточняет газета.

МВФ может официально сформулировать этот план не раньше сентября, кроме того, он должен быть одобрен правлением фонда.

В связи с кризисом МВФ уже облегчил свои требования к предоставлению странами запросов на получение кредитов.

Он также ввел новый вид займа, который называется "гибкая кредитная линия" (flexible credit line), для тех стран, чья экономическая политика прошла проверку фонда. Такие государства не должны подавать специальные заявки, чтобы получить одобрение на кредит.

Несмотря на это, только три страны запросили у МВФ такие кредитные линии: это Мексика, Колумбия и Польша. Многие другие не стали этого делать, так как опасаются, что обращение к МВФ станет негативным сигналом для рынков и населения. Главным образом в Азии МВФ до сих пор является нежеланным гостем из-за его "неуклюжих" действий в период финансового кризиса 1997-1998 годов.

Новая мультинациональная кредитная линия может быть создана именно для того, чтобы переломить сложившуюся ситуацию.

Международный валютный фонд (МВФ) создан для обеспечения глобальной финансовой стабильности, призван способствовать международной торговле, высокой занятости и стабильному экономическому росту, а также снижению уровня бедности по всему миру. В состав фонда входят 186 стран, его объем составляет 325 миллиарда долларов (по состоянию на 31 марта 2009 года). Штаб-квартира МВФ расположена в Вашингтоне.