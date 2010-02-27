Банки Украины могут возобновить кредитование

«Банки могут возобновить кредитование во второй половине 2010 года в случае стабилизации экономической ситуации, снижения рисков и улучшения платежной дисциплины клиентов», - заявил председатель правления УкрСиббанка Сергей Наумов, сообщает Дело.

По словам банкира, уже сейчас можно наблюдать позитивные тенденции: стабилизируются «плохие» долги и уменьшается задолженность клиентов.

«Как только мы будем видеть, что мы расформировываем резервы, у нас улучшается по банковской системе адекватность капитала и мы понимаем, что мы не кредитуя теряем больше, чем кредитуя, — это уже будет сигнал и мы начнем шаг за шагом начинать финансировать», — пояснил банкир.

«Мы будем работать с хорошими клиентами, хорошими заемщиками, которые хорошо себя зарекомендовали в кризис. И индикатором для нас будет финансовое состояние компании», — подчеркнул председатель правления УкрСиббанка.