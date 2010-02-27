Экономист: на протяжении февраля гривня выросла на 0,6%

По итогам февраля ревальвация гривни по отношению к доллару составила 0,6%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его подсчетам, за последнюю неделю украинская валюта подорожала к американской на 0,2%. В пятницу, 26 февраля, обменный курс продолжал стоять на месте, отметил экономист. Он добавил, что Национальный банк при этом провел уже четвертую интервенцию подряд в поддержку доллара по курсу 7,98 грн./долл.

А.БЛИНОВ подчеркнул, что игроки рынка продолжили держать свои котировки на этой отметке. На межбанковском валютном рынке курс гривни к доллару в пятницу не изменился, напомнил экономист.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 февраля, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9720/7,9870 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9785/7,9820 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9775/7,9800 грн./долл.

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.