США не хочет менять структуру Fannie Mae и Freddie Mac

Администрация Белого дома намерена подождать с предложениями о смене структуры ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac до 2011 года. Министр финансов Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner) объяснил это необходимостью выдержать паузу между введением новой системы и "худшим жилищным кризисом в течение нескольких поколений", сообщает k2kapital.

Fannie Mae и Freddie Mac являются для США жизненно важными игроками на ипотечном рынке. Они владеют или гарантируют около 50% всех кредитов на покупку жилья. Если бы мощная волна кризиса смыла бы эти компании с рынка в 2008 году, то это стало бы настоящей трагедией для Соединенных Штатов. В этом случае миллионы американцев просто не смогли бы получить ипотеку.

В свою очередь критики Белого дома из Республиканской партии говорят о том, что радикальные изменения в структуре Fannie Mae и Freddie Mac должны были быть предложены еще в прошлом году. Впрочем, американские законодатели могут начать рассмотрение этого вопроса уже в ближайшем будущем. К скорейшему решению вопроса с ипотечными гигантами призывают председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса США Барни Франк (Barney Frank) и глава ФРС США Бен Бернанке (Ben Bernanke).