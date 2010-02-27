Банк России выпустит килограммовые серебряные монеты

Памятную серебряную монету весом в 1 кг, номиналом 100 рублей и тиражом всего в 300 экземпляров выпустит в 2011 году Банк России к 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства, сообщает k2kapital.

Она станет самой весомой в серии монет, посвященных этому знаменательному событию, сообщает сегодня пресс-служба республиканского правительства.

"Банк России будет распределять монеты через коммерческие банки, - уточняется в сообщении. - Три банка в Бурятии уже дали предварительное согласие выкупить часть тиража для реализации в республике". По информации пресс-службы, в первом полугодии следующего года также предусмотрен выпуск монет номиналом 3 рубля (тираж до 3 тыс штук, содержание серебра 31,1 г) и 50 рублей (тираж до 1000 шт., содержание золота 7,8 г).

По информации ЦБ РФ, по утвержденному плану на 2011 год банк, помимо монет к 350-летию вхождения Бурятии в состав России, выпустит еще более 30 наименований памятных и инвестиционных монет. В том числе - посвященные Олимпиаде в Сочи, 150-летию отмены крепостного права, 50-летию первого полета человека в космос и другие.