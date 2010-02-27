ВВП Украины в 2009 г. сократился на 15%

Экономика Украины в 2009 году сократилась на 15% по сравнению с 2008 годов. Снижение ВВП страны в последней четверти минувшего года составило 7% против аналогичного периода годом ранее; в III квартале - на 9,1% по сравнению отчетным периодом 2008 года. Такие предварительные данные приводит Госкомстат страны.

Согласно прогнозу Минэкономики Украины рост ВВП текущем году ожидается в пределах 3-3,7%.