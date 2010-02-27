Предложения банков по кредитам по-прежнему немногочисленны

Предложения украинских банков по кредитованию населения сейчас по-прежнему немногочисленны.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, на рынке кредитования в период с 22 по 26 февраля т.г. существенных изменений не произошло. На сегодня предложения банков следующие. Условия по кредитам на потребительские цели: валюта – гривня, сумма кредита до 3 000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 48,32% до 62% годовых. По кредитам на автомобили - срок от 2 до 5 лет, под процентную ставку от 20,49% - 30% годовых, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, ипотечные кредиты сейчас предлагаются в основном под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам на срок от 1 до 20 лет, процентная ставка 26-30% годовых, либо на недвижимость, уже сданную в эксплуатацию (срок – от 1 до 20 лет, реальная процентная ставка 28-30,1% годовых).

По мнению эксперта, данная тенденция обусловлена тем, что банки по-прежнему предпочитают предоставлять кредиты только заемщикам с высокой платежеспособностью и на условиях, позволяющих свести риск кредитования к минимуму. Для банков основными на сегодня все так же остаются вопросы, связанные с решением проблемной задолженности, подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ.