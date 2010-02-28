Эксперт: курс евро к доллару по-прежнему определяет Греция

Настроения на мировом валютном рынке по-прежнему формирует динамика развития событий в Европе.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

В частности, по его словам, «это касается пагубных последствий вероятного понижения агентствами Moody’s и S&P кредитного рейтинга Греции, из-за чего обеспечение госбумаг страны станет недостаточным для Европейского Центробанка». Инвесторы в любое время могут начать активно сбрасывать единую валюту, поскольку беспокойства вокруг возможного пересмотра европейского кредитного рейтинга не прекратились. В свою очередь, это может заставить ЕЦБ отложить сроки повышения ставки рефинансирования.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, пока евро/доллар торгуется ниже 1.3678/93, негативный настрой сохранится. В то же время, валютная пара удерживается выше ключевой зоны 1.3445/05. Если нижняя граница диапазона будет пройдена, можно ждать продолжения нисходящего движения со следующей целью в 1.3288 и, далее, 1.3030/1.2930. Откат евро/доллара выше 1.3580 может несколько сдержать нисходящее давление в паре, однако, скорее всего, вряд ли его будет достаточно, чтобы избежать тестирования отметки 1.3375.

Эксперт сообщил, что незначительное укрепление евро против доллара США и японской йены к концу последней недели большинство аналитиков связывает с регулярным фиксингом в конце месяца. В тоже время, японская йена также укрепила позиции, поскольку инвесторы продолжают уходить в менее рисковые активы на волне опасений вокруг долгового кризиса Греции. Евро/йена к пятнице отметилась на годовом минимуме, а против доллара США японская йена торговалась на 2-есячном пике. На текущий момент доллар/йена торгуется в зоне сопротивления 89.40. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.70 и, далее, 90.00.