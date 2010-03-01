Финансовый кризис в Греции - "историческое испытание" для евро

Финансовый кризис в Греции - "историческое испытание" для единой европейской валюты евро. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в программе "Репортаж из Берлина" первой программы германского телевидения АРД.

"Со всей очевидностью, евро переживает самую трудную фазу своего существования", - заявила канцлер. Для преодоления кризиса А.Меркель призвала руководство Греции к реализации своей концепции экономии и отвергла перспективу миллиардной помощи Афинам со стороны Германии. "В данный момент, - подчеркнула А.Меркель, - мы можем помочь Греции наилучшим образом, недвусмысленно сказав: Греция обязана выполнить свое домашнее задание".

С точки зрения главы правительства ФРГ, Греция должна претворить в жизнь объявленные программы экономии. "Греция обязана сделать то, что важно для нее, но также важно для всех нас", - указала она. Европейская комиссия, Европейский центральный банк /ЕЦБ/ и Международный валютный фонд /МВФ/ должны быть уверены в том, что представленная правительством Греции программа экономии и консолидации финансов способна решить существующие проблемы.