Доллар растет на азиатских торгах

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник успешно закрепился на занятых ранее высотах, поскольку Евро продолжает испытывать давление из-за бюджетных проблем Греции, а высокодоходные валюты потеряли привлекательность из-за замедления роста промпроизводства в Китае. Об этом сообщает Рейтер .

К 8.04 МСК индекс стоимости доллара к корзине из шести главных мировых валют вырос на 0,20 процента к уровню закрытия в США в пятницу до 80,522 пункта, что объясняется позитивной макроэкономической картиной в США.

Котировки евро к доллару снизились на 0,2 процента до $1,3602/05. В пятницу они набрали 0,4 процента в связи с надеждой на то, что власти еврозоны вскоре найдут способ разрешить бюджетные проблемы Греции.

Котировки доллара к иене остались приблизительно на уровне пятницы, составив 89,07/9,10 единицы японской валюты. Иене удалось оторваться от месячных минимумов около 88,70 единицы за доллар.

На этой неделе в центре внимания инвесторов будут находиться данные о безработице в США, которые выйдут в пятницу и прольют свет на тенденцию в потребительских расходов в ближайшем будущем. По мнению аналитиков, в феврале Соединенные Штаты потеряли 50.000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы снова немного вырос до 9,8 процента.

На этой неделе состоится заседание Европейского Центробанка, который, по всей видимости, оставит ключевую процентную ставку на уровне исторического минимума в 1,0 процента годовых. Инвесторы ждут разъяснений по поводу проблемных мест в еврозоне - Греции, Португалии, Ирландии и Испании.

"Курс денежно-кредитной политики Великобритании и США ясен. ФРС США стремится к ее ужесточению, Банк Англии- наоборот", - сказал трейдер в японском банке.