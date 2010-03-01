Литвин заявляет, что подпишет закон о госзакупках

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что подпишет Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». Об этом он сказал на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя ВР, к нему с письмом обратилась группа народных депутатов Украины с требованием не подписывать данный закон, поскольку он не отвечает требованиям Конституции и законодательству Украины.

В.ЛИТВИН отметил, что, в соответствии с Регламентом ВР, он не имеет права подписывать закон только в том случае, когда есть неточности в тексте принятого закона.

В то же время он подчеркнул, что в письме народных депутатов о таких неточностях не идет речь, «поэтому я вынужден буду данный закон подписать».

При этом председатель ВР отметил, что понимает, что данный закон «имеет политический окрас».

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». За закон проголосовали 245 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения проекта закона народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО обвинил фракцию БЮТ в заложенных коррупционных схемах в закон о государственных закупках. О.ЛЯШКО заявил, что в данном законопроекте есть «коррупционные теневые схемы».

Категорически против принятия данного закона выступил народный депутат Украины от Партии регионов Валентин ЛАНДИК. Он отметил, что данный закон направлен на поддержку импортеров, а не на отечественных производителей.

В то же время, во время представления законопроекта народный депутат от БЮТ, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономической политики Сергей ОСЫКА отметил, что в Украине уже два года отсутствует закон, который бы регулировал вопрос о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства. По его словам, постановление правительства по этому поводу, по сути, отменено Конституционным Судом Украины. Депутат отметил, что в стране «существует сейчас полный беспредел и хаос в части закупок, а речь же идет о средствах государственного бюджета».