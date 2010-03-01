Доллар на межбанке незначительно снизился: 7,96/7,98 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным понижением котировок – 7,9680/7,9860 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2665/0,2672, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8515/10,8805. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3619/1,3621 (пятница, 26 февраля - 1,3560/1,3562).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800.