Межбанк к 12:00: доллар поднялся до 7,97/7,98 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9680/7,9860, к 12:00 сузился спрэд 7,9780/7,9815 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2665/72, к 12:00 цены поднялись 0,2671/73. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,8625 (-0,1275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3619/21, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8515/10,8805, к 12:00 цены ушли вверх 10,8860/10,8930.