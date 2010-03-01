Янукович поручил СБУ усилить работу по противодействию коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи 26 февраля с председателем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО поручил усилить работу по противодействию коррупции и преступлениям в финансовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Во время встречи председатель СБУ доложил Президенту Украины о ситуации в секторе безопасности государства. Президент дал поручения в соответствии с нашей компетенцией, в частности, это противодействие коррупции и противодействие преступлениям в финансовой сфере государства», - сказала она.