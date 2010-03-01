ЕК направит в Украину экспертов в сфере управления госфинансами?
13:10, 01 марта 2010Финансы
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Баррозу не исключает
Европейская комиссия может направить в Украину миссию экспертов в сфере управления государственными финансами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Брюсселе президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ на брифинге с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после их встречи.
«Мы обсудили возможность направления миссии экспертов для подготовки и оценивания реформ в отрасли управления госфинансами», - сказал президент Еврокомиссии. Он не предоставил других деталей.
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