ЕК направит в Украину экспертов в сфере управления госфинансами?

Европейская комиссия может направить в Украину миссию экспертов в сфере управления государственными финансами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Брюсселе президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ на брифинге с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после их встречи.

«Мы обсудили возможность направления миссии экспертов для подготовки и оценивания реформ в отрасли управления госфинансами», - сказал президент Еврокомиссии. Он не предоставил других деталей.