Эксперт: учредители не должны подтверждать платежеспособность

Учредители хозяйственных обществ не должны подтверждать свою платежеспособность при осуществлении взносов в уставный капитал общества. Такое мнение высказал партнер адвокатского бюро «Адлер и партнеры», адвокат Юрий ОСТАПЕНКО, комментируя корреспонденту УНИАН закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно формирования уставных капиталов хозяйственных обществ)", вступивший в силу 24 февраля 2010 г.

По словам адвоката, норма о том, что учредителям-юрлицам необходимо проходить независимый аудит, а учредителям-гражданам декларировать доход прежде чем формировать уставный капитал, была внесена лишь в Хозяйственный кодекс Украины. При этом, по непонятным причинам соответствующие изменения не предусмотрены в законах, регулирующих отношения учредителей общества с контролирующими органами, – в Гражданском кодексе, законе «О хозяйственных обществах», в специальном закон «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей».

В результате, порядок формирования уставного капитала, а также требования к учредителям остались прежними. «Более того, в перечне обязательных документов для государственной регистрации изменений в учредительные документы, который содержится в законе «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», ничего не говорится об аудиторских выводах, или о декларации о доходах. Поэтому не стоит спешить с подачей этих документов. Де-юре чиновники не должны их требовать», - объяснил Ю.ОСТАПЕНКО.

По мнению эксперта, норма закона о подтверждении учредителями своей платежеспособности при осуществлении взноса в уставный капитал, скорее всего, создавалась для того, чтобы контролировать доходы граждан и увеличить налоговые поступление в бюджет.

«В декабре прошлого года Верховная Рада изменила требования к размеру начального уставного фонда общества с ограниченной ответственностью, снизив его до уровня минимальной заработной платы (869 грн.). Это стало хорошим сигналом для развития предпринимательства в Украине», - говорит Ю.ОСТАПЕНКО. Однако, сейчас, судя по некоторым нормам закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно формирования уставных капиталов хозяйственных обществ)", государство ищет пути для осуществления фискального давления на субъекты предпринимательской деятельности, подчеркнул юрист.

Справка УНИАН. Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно формирования уставных капиталов хозяйственных обществ)", вступившем в действие с 24 февраля 2010 г., в частности, вносятся изменения в ст.86 ХК и ст.13 Закона "О хозяйственных обществах". Данными изменениями снимается запрет на использование для формирования уставных фондов банков и других финансовых учреждений бюджетных средств, средств, полученных в кредит и под залог, если возможность использования таких средств предусмотрена законом.