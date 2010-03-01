Межбанк: доллар слегка подрос

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9680/7,9860, к 12:00 сузился спрэд – 7,9780/7,9815 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», к закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9780/7,9810. В 12:30 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2665/0,2672, к 12:00 цены поднялись до 0,2671/0,2673. К закрытию цены откатились к уровню 0,2668/0,2671. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9225 (-0,0675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3619/1,3621, а к 15:10 снизились до 1,3524/1,3526. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8515/10,8805, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8860/10,8930. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали до 10,7845/10,7975.