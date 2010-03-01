Украина и Швейцария заключат меморандум о сотрудничестве

Антимонопольный комитет Украины и Комиссия по вопросам конкуренции Швейцарской Конфедерации будут углублять сотрудничество в сфере государственной помощи и в противодействии антиконкурентным сговорам во время государственных закупок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, соответствующий протокол о намерениях относительно сотрудничества на этот счет сегодня по результатам двусторонней встречи подписали и.о. председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО и председатель Комиссии по вопросам конкуренции Швейцарии Вальтер ШТОФФЕЛЬ.

Протокол, в частности, предусматривает разработку в ближайшее время и согласование сторонами проекта меморандума относительно межведомственного сотрудничества.

Также во время встречи была достигнута договоренность углубить сотрудничество в сферах госзакупок и госпомощи, что представляет интерес для обоих ведомств, регулярно проводить консультации по вопросам реализации конкурентной политики и тому подобное.

«Мы видим, что Украина значительно продвинулась в сфере защиты и развития конкуренции, и мы заинтересованы в последующем сотрудничестве, – сказал В.ШТОФФЕЛЬ. – Формат нашего сотрудничества также охватит вопросы злоупотреблений монопольным положением, и не исключает взаимодействия, что будет касаться финансовых учреждений, – тогда, когда будут возникать ситуации и будет появляться потребность для такой работы. Мы будем обмениваться информацией относительно рассмотрения дел, которые ведутся ведомствами в разных сферах, и нам очень важно узнать больше об опыте Антимонопольного комитета Украины».

А.МЕЛЬНИЧЕНКО пригласил швейцарских коллег принять участие в Конкуренционном форуме Украины, посвященном вопросам преодоления финансово-экономического кризиса, который будет организован Антимонопольным комитетом 3-4 июня этого года в Киеве.