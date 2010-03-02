НБУ инициирует процедуру ликвидации «Трансбанка»

Национальный банк Украины своим постановлением от 1 марта 2010 года отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации АКБ «Трансбанк» (Киев).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.

«Со 2 марта 2010 года прекращены полномочия временного администратора, правления, наблюдательного совета и общего собраний АКБ "Трансбанк". Ликвидатором акционерного коммерческого банка "Трансбанк" назначено физическое лицо – независимый эксперт (по договору с Национальным банком Украины) Александр АНДРИЙЧУК», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта 2009 года ввел временную администрацию в АКБ «Трансбанк». Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев.

Справка УНИАН. АКБ «Трансбанк» основан 9 октября 1991 года (изначально назывался «Киевдорбанк»).

На 1 января 2010 года активы банка составили 145,024 млн. грн., обязательства – 785,254 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 844,444 млн. грн., отрицательное значение собственного капитала банка составило 640,23 млн. грн., уставной капитал – 65 млн. грн.

Чистый убыток «Трансбанка» по итогам 2009 года увеличился в 430 раз – до 765 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года основными акционерами банка являлись ООО «Консалтинговая компания «Партнеры» (прямое участие – 72,93%) и Владимир КОСТЕРИН (прямое участие – 11,44%, опосредованное – 72,93%).